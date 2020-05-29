Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским закрутила новый роман.

Так, по словам звезды, она с возлюбленным уже очень давно вместе. Однако представлять мужчину публике певица пока не готова. Об этом Каминская рассказала в интервью программе "Слава+" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

"Мы уже долго вместе. Но, как знаешь, счастье любит тишину. Поэтому я не хочу выставлять свою личную жизнь на публику. Уже прошлые отношения показывала, и ничем хорошим это не закончилось. Скажу одно: дети знакомы с моим мужчиной. Ведь они живут с мамой, и он видит их каждый день. Я им сказала, что это мой друг. Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец", – поделилась Каминская.

Слава Каминская с детьми Фото: instagram/babaslavka

Также певица добавила, что они с возлюбленным живут раздельно и пока не планируют ничего менять в этом плане.

Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

"Не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить. Перевозить детей в его пенаты? Я не знаю, как это отразится на их психике. Перевозить его в свою квартиру – это также странно. Есть такие ловушки", – подытожила Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.