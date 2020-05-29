Главная Новости
29 мая • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Каминская откровенно рассказала о новом возлюбленном

1.2т
Читать материал на украинском

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским закрутила новый роман.

Так, по словам звезды, она с возлюбленным уже очень давно вместе. Однако представлять мужчину публике певица пока не готова. Об этом Каминская рассказала в интервью программе "Слава+" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Слава Каминская

Слава Каминская

Фото: instagram/babaslavka

"Мы уже долго вместе. Но, как знаешь, счастье любит тишину. Поэтому я не хочу выставлять свою личную жизнь на публику. Уже прошлые отношения показывала, и ничем хорошим это не закончилось. Скажу одно: дети знакомы с моим мужчиной. Ведь они живут с мамой, и он видит их каждый день. Я им сказала, что это мой друг. Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец", – поделилась Каминская.

Слава Каминская с детьми

Слава Каминская с детьми

Фото: instagram/babaslavka

Также певица добавила, что они с возлюбленным живут раздельно и пока не планируют ничего менять в этом плане.

Слава Каминская

Слава Каминская

Фото: instagram/babaslavka

"Не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить. Перевозить детей в его пенаты? Я не знаю, как это отразится на их психике. Перевозить его в свою квартиру это также странно. Есть такие ловушки", – подытожила Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги