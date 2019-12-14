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14 декабря • обновлено в 17:55
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Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото

3.5т
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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская снялась в календаре Drive Time на 2020 год для мужского журнала XXL.

Соответствующим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж многочисленных поклонников.

Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото

Фото: instagram/babaslavka

"Июль – моя месяц", – подписала звезда под календарем, для которого снялась, демонстрируя именно этот месяц года.

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Слава Каминская для мужского журнала

Слава Каминская для мужского журнала

instagram/babaslavka

Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка Каминской, позирующей в откровенном белье.

"Просто красотка", "Слава, божественно, красавица", "Срамота", "Красивая", "Ух", – отреагировали поклонники.

Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото
Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото
Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, также для журнала XXL снялись украинские спортсменки Марина Бех-Романчук и Анна Ризатдинова.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Слава Каминская
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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