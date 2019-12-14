Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская снялась в календаре Drive Time на 2020 год для мужского журнала XXL.
Соответствующим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж многочисленных поклонников.
Фото: instagram/babaslavka
"Июль – моя месяц", – подписала звезда под календарем, для которого снялась, демонстрируя именно этот месяц года.
Слава Каминская для мужского журнала
instagram/babaslavka
Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка Каминской, позирующей в откровенном белье.
"Просто красотка", "Слава, божественно, красавица", "Срамота", "Красивая", "Ух", – отреагировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, также для журнала XXL снялись украинские спортсменки Марина Бех-Романчук и Анна Ризатдинова.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал