Каминская обнажилась для мужского глянца: горячее фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская снялась в календаре Drive Time на 2020 год для мужского журнала XXL.

Соответствующим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж многочисленных поклонников.

Фото: instagram/babaslavka

"Июль – моя месяц", – подписала звезда под календарем, для которого снялась, демонстрируя именно этот месяц года.

Слава Каминская для мужского журнала instagram/babaslavka

Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка Каминской, позирующей в откровенном белье.

"Просто красотка", "Слава, божественно, красавица", "Срамота", "Красивая", "Ух", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, также для журнала XXL снялись украинские спортсменки Марина Бех-Романчук и Анна Ризатдинова.

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