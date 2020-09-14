Каминская об уходе с "Танці з зірками": последнее выступление – как оголенный нерв. Эксклюзив

Елена Кордунова Люди 14:37, 14.09.2020 Обновлено: 15:18, 14.09.2020

Украинская певица и участница проекта "Танці з зірками" Слава Каминская, которая выбыла из шоу по результатам третьего прямого эфира, отметила, что ей не хватило времени, чтобы раскрыться.

В разговоре с изданием OBOZREVATEL артистка также отметила, что не рассчитывала на столь быстрый уход из шоу. Она не особо переживает по этому поводу и испытывает благодарность к своему партнеру Дмитрию Дикусару (чтобы посмотреть видео выступления Славы Каминской, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности третьего прямого эфира шоу "Танці з зірками".

"Конечно, я не думала, что покину шоу так рано. Во время эфира я думала только о том, как не дать моим чувствам вытеснить технику. Песня, под которую мы танцевали это сплошной оголенный нерв", – рассказала Слава.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар покинули проект .
Instagram "Танців з зірками"

На вопрос, чего, по мнению артистки, не хватило их паре для продолжения участия в проекте, Каминская ответила:

"Времени. Раскрыться в течение трех эфиров – сложная задача, ты ведь только начинаешь все чувствовать точнее: себя, партнера, танец".

Также Слава Каминская подчеркнула, что участие в проекте стало для нее незабываемым опытом и напомнило отдых в детском лагере.

"На вылет отреагировала с легкой грустью и благодарностью. В первую очередь, к Диме. Он смог проникнуться мной, почувствовать все мои болевые точки, показал мне танец как совершенно другой, особенный мир. Это незабываемый опыт. Летний лагерь для взрослых. Сегодня к утру я уже забыла о том, как мне было сложно, и вспоминаю только приятные моменты", – подытожила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время третьего прямого эфира "Танців з зірками" между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар разгорелся конфликт. Так, телеведущая эмоционально отреагировала на критику судьи шоу ее танца.

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