Каменских засветила сочные формы в сексуальном купальнике

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала роскошную фигуру в крошечном купальнике.

Горячим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

Так, на фотографии Каменских позирует в сексуальном белом купальнике, который выгодно подчеркнул сочные формы звезды.

"Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", – такой подписью сопроводила пикантный кадр певица.

Однако внимание поклонников уже традиционно привлекла фигура звезды. В комментариях под фото фанаты засыпали Каменских комплиментами, отметив, что певица находится в шикарной форме.

"Супер форма", "Хороша", "Самая красивая", "Красотка", "Круто выглядишь", "Шикарная фигура", – восхищались поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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