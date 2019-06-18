Каменских засветила роскошный бюст на девичнике: горячие кадры

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за рэперпа Алексея Потапенко (Потап), вызвала ажиотаж серией снимков с девичника.

Она позировала в образе королевы с короной на голове и в белом пиджаке, засветив пышную грудь и подтянутые ноги, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я так рада, что меня окружают искренние и любящие люди! Именно они сделали для меня этот невероятный праздник! Мои девочки, которые продумали все до мелочей: начиная от невероятной стилизации, развлечений и сладостей, заканчивая шикарным президентским номером в Hyatt Regency с потрясающе красивой терассой! Я решила поделиться с вами этим веселым днем и показать, как же мы провели девичник", – рассказала Каменских под одним из фото.

Поклонникам очень понравился ее образ. Многие заявили, что она похожа на культовую певицу Шер.

"На Шер здесь похожа", "Корону снять на ночь забыла", "Королева", "Принцесса", "Похожа на Шер. Но макияж этот старит", "Перефотошопили", "Мадонна", – написали поклонники.

Счастливая Настя Каменских instagram/ kamenskux

Настя Каменских в пикантной позе instagram/ kamenskux

Настя Каменских в пиджаке-платье instagram/ kamenskux

instagram/ kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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