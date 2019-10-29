'Дикая штучка!' Каменских вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть соблазнительным фото.

Так, на снимке, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в черном откровенном купальнике. Свой образ Каменских дополнила платком, который обязала вокруг талии.

"Каждое место здесь важно и удивительно", — написала певица.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Каменских и засыпали ее комплиментами.

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Настя Каменских в откровенном белье Фото из Instagram

Настя Каменских полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Настя Каменских сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Настя Каменских в откровенном белье Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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