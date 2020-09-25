Каменских выпустила мистическое видео на новую песню и восхитила поклонников

Украинская певица Настя Каменских (NK) выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых).

Соответствующий ролик был опубликован 25 сентября на официальном YouTube-канале артистки. В клипе Каменских предстала в совершенно новом амплуа – в образе самой Dia De Muertos. К слову, в треке Настя поет о тайной и мистической любви (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Каменских выпустила мистическое лирик-видео на песню Película. Скриншот

"В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Для мексиканцев – это самый долгожданный период, когда души их предков могут вновь прийти к ним в дом и ненадолго воссоединиться в теплом семейном кругу. Я верю в силу такой связи и в силу семейной поддержки, которая может длиться веками. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее... Впечатления от увиденного вдохновили на создание песни Película. Она немного о другой связи, о любовной. Это история о тайной привязанности девушки к чему могущественному и темному, к ее Дракуле. Такая связь пробуждает в ней новые желания и эмоции, помогает открыть себя новую, горячую и страстную", – поделилась Каменских.

Каменских выпустила мистическое лирик-видео на песню Película. скриншот

Напомним, что сингл Película вошел в первый испаноязычного альбома "Ecléctica" Насти Каменских. Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы певицы.

"Прикольная, что-то новенькое", "Как же круто! Жду, когда Анастасия получит "Грэмми", "Это новый хит! Настя, вы меня вдохновили начать учить испанский язык!", "Это какой-то звуковой и визуальный гипноз", "Очень нравится эта песня", – прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. В кадре она соблазнительно танцевала в белом бикини под песню Chica Bamboni группы Mozgi.