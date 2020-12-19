Каменских в сексуальном образе снялась среди джунглей. Фото

Obozrevatel Люди 14:20, 19.12.2020

Известная украинская певица Настя Каменских (NK)предстала перед поклонниками в сексуальном образе.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала новые снимки с фотосессии, на которых появилась в сексуальном образе амазонки. Певица позировала среди джунглей в облегающем комбинезоне.

Фанаты предположили, что новые фото Каменских были сделанные во время съемок нового клипа артистки, однако сама певица об этом ничего не сообщила, подписав коротко кадры: "Friday night".

Настя Каменских в фотосессии.
Instagram Насти Каменской
Настя Каменских в образе амазонки.
Instagram Насти Каменской

Под серией снимков в Instagram пользователи сети засыпали звезду лестными комментариями. Фанаты отметили, что Каменских показалась им настоящей горячей амазонкой.

  • "Амазонка, дикая сексуальная. Просто огонь";

  • "Какая классная".

Комментарии пользователей сети.
Instagram Насти Каменской
Комментарии фанатов .
Instagram Насти Каменской

Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что Каменских сменила имидж. Певица предстала перед камерой со стрижкой каре и челкой.

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