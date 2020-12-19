Каменских в сексуальном образе снялась среди джунглей. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских (NK)предстала перед поклонниками в сексуальном образе.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала новые снимки с фотосессии, на которых появилась в сексуальном образе амазонки. Певица позировала среди джунглей в облегающем комбинезоне.

Фанаты предположили, что новые фото Каменских были сделанные во время съемок нового клипа артистки, однако сама певица об этом ничего не сообщила, подписав коротко кадры: "Friday night".

Настя Каменских в фотосессии. Instagram Насти Каменской

Настя Каменских в образе амазонки. Instagram Насти Каменской

Под серией снимков в Instagram пользователи сети засыпали звезду лестными комментариями. Фанаты отметили, что Каменских показалась им настоящей горячей амазонкой.

"Амазонка, дикая сексуальная. Просто огонь";

"Какая классная".

Комментарии пользователей сети. Instagram Насти Каменской

Комментарии фанатов . Instagram Насти Каменской

Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что Каменских сменила имидж. Певица предстала перед камерой со стрижкой каре и челкой.