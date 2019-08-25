Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников серией эротических фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж поклонников.
На них Каменских позировала в откровенном прозрачном боди, продемонстрировав упругие ягодицы. "Я – твоя мечта", – написала Каменских под эротическими фото, позируя спиной к камере.
Каменских в эротической фотосессии
instagram /kamenskux
В комментариях пользователи заметили, что она очень горячая, а фигура – роскошная. "Настюха даёт жару", "Ух", "Бегом домой", "Ты очень, очень красивая, и фигура бомба", "Скромность?... Не, не слышал", "Супер женщина", "Повезло Потапу", – прокомментировали поклонники.
Однако не обошлось и без критики: "Ты с ума сошла. На тебя же подписаны дети", "К чему такие фото", – написали пользователи.
Каменских в белье показала фигуру
instagram /kamenskux
Каменских в белье показала ягодицы
instagram /kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала пикантные снимки с отдыха, где она позировала в откровенном черном купальнике.
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