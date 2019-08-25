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Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию

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Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников серией эротических фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж поклонников.

На них Каменских позировала в откровенном прозрачном боди, продемонстрировав упругие ягодицы. "Я – твоя мечта", – написала Каменских под эротическими фото, позируя спиной к камере.

Каменских в эротической фотосессии

Каменских в эротической фотосессии

instagram /kamenskux

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В комментариях пользователи заметили, что она очень горячая, а фигура – роскошная. "Настюха даёт жару", "Ух", "Бегом домой", "Ты очень, очень красивая, и фигура бомба", "Скромность?... Не, не слышал", "Супер женщина", "Повезло Потапу", – прокомментировали поклонники.

Однако не обошлось и без критики: "Ты с ума сошла. На тебя же подписаны дети", "К чему такие фото", – написали пользователи.

Каменских в белье показала фигуру

Каменских в белье показала фигуру

instagram /kamenskux

Каменских в белье показала ягодицы

Каменских в белье показала ягодицы

instagram /kamenskux

Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию

Soy tu sueño 🍭

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию
Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию
Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию
Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию
Каменских в прозрачном боди устроила эротическую фотосессию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала пикантные снимки с отдыха, где она позировала в откровенном черном купальнике.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия Красота
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