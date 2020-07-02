Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала соблазнительные формы.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она была запечатлена в черном бикини во время ныряния на дно бассейна.

Настя Каменских плавает под водой (Instagram Насти Каменских)

Отметим, что поклонники не могли пройти мимо пикантной публикации Каменских. Они засыпали певицу комплиментами.

Каменских в откровенном бикини похвасталась фигурой под водой. Фото

Каменских в откровенном бикини похвасталась фигурой под водой. Фото

Каменских в откровенном бикини похвасталась фигурой под водой. Фото

Каменских в откровенном бикини похвасталась фигурой под водой. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) показал сексуальное фото своей жены Насти Каменских. Так, на нем она позировала в купальнике на пляже.