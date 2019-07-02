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Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото

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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила поклонников новым фото.

Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в латексе для бренда чипсов Lay’s.

"Если бы музыка имела вкус, то каким бы был рок? Ответ знают Lay’s Ukraine, ведь одна из их новых музыкальных пачек наполнена мотивами рока! Угадаете какая? Наслаждайтесь музыкальным летом вместе со мной и выигрывайте крутые подарки", – подписала она в образе рокерши с цепями и перчатками без пальцев.

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Как известно, Каменских сотрудничает с фирмой в рамках этой акции. Поклонники восхитились фигурой певицы, заметив, что ей очень идет этот наряд. "Секси", "Рок был бы острым", "Паприка", "Как чеснок", – написали фолловеры.

Каменских с чипсами

Каменских с чипсами

instagram@laysukraine

Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото

instagram@laysukraine

Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото

instagram@laysukraine

Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото
Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото
Каменских в латексе взбудоражила сеть: пикантные фото

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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