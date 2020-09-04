Каменских выпустила страстный клип: режиссер Колосовский раскрыл детали съемок. Эксклюзив

Украинская певица Настя Каменских/NK, которая первой вышла на международный рынок и покорила творчеством Латинскую Америку, презентовала клип на трек A Huevo из своего первого испаноязычного альбома Ecléctica. За несколько часов после премьеры клип вырвался на 9-е место в трендах и набрал 500 тысяч просмотров на YouTube.

Клип снимали еще до карантина, режиссером выступил известный клипмейкер Леонид Колосовский. OBOZREVATEL пообщался с ним и узнал эксклюзивные детали о работе над новым роликом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В переводе с мексиканского сленга фраза "A huevo" значит "круто/офигенно". Клип на новый трек –настоящая украинско-мексиканская вечеринка.

"Над видео работала самая лучшая команда и гениальный, невероятный и тонко чувствующий меня режиссер", – призналась певица на личной странице в соцсетях.

NK в новом клипе. Instagram Насти Каменских

Режиссер Леонид Колосовский, в свою очередь, подчеркнул, что ему доставляет удовольствие работа с Настей Каменских – артистка готова принимать участие в любых экспериментах и не боится трудностей. Более того, одна из экстремальных сцен стала для Насти настоящим испытанием. Клипмейкер также ответил на несколько вопросов для OBOZREVATEL:

– Охарактеризуй то, что происходит в клипе, какая его главная задумка?

– Мы сделали очень веселый балаган с мексиканскими друзьями нашей главной героини. Они – ее спутники, которые любят движ и веселье, сотканы из всего того, что мы любим в Мексике: футбол, текила, народные герои, музыканты.

Леонид Колосовский на съемках клипа A Нuevo. Пресс-служба

– Какая сцена была самой сложной в работе? В чем заключалась сложность?

– Самой сложной частью была та, в которой мы подвешивали Настю за ноги за бедренный жилет. Ей приходилось висеть вниз головой дубль за дублем. Честно говоря, нужно отдать должное Насте, что так мужественно выдерживала это на протяжении всего трека путем усердного труда. Она могла спокойно висеть вниз головой 3 минуты.

Сцена, где певицу подвесили вниз головой. Кадр видео

– В клипе много ярких персонажей, какую роль они играют в видео, о чем говорят их образы?

– Это персонажи, которые живут с ней: "мучачос", который может быть грубоват, быть пьяницей, но всегда веселый, красавчик-герой из фильма Desperado, футболисты – фанаты своего дела и одни из лучших в мире в этом виде спорта, музыканты Мариачи, рестлер Луча Либре. Все они – персонажи, которые создают мексиканский колорит и настроение.

Весь процесс съемок стал неким вхождением Насти в жаркую мексиканскую тусовку, которая ее принимает, восхищается и круто проводит с ней время, играя в карты, танцуя, веселясь. Будучи злыми и добрыми, все герои имеют свой шарм. В этом и есть Мексика.

– Какой реквизит было сложнее всего найти/достать/сделать?

– Сложнее всего было найти два одинаковых пистолета, которые мы видим в одной из сцен. Сначала мы находили похожие, подобные, с разными системами выстрелов: какие-то были воздушные, какие-то – звуковые. Но, как вы видите, мы все-таки их нашли.

– Сколько длились съемки и были ли какие-то сложности в самом процессе, курьезы, приколы?

– Мы снимали в начале марта. Съемки длились два дня. Две сцены были довольно длинными – по 15-16 часов.

Во время первого съемочного дня мы начали узнавать о текущей ситуации с COVID-19. Уже на второй день мы были обеспечены всем, чтобы провести безопасно съемку, держа дистанцию и работая в карантинных условиях, хотя ограничения тогда еще не вводили.

Леонид Колосовский рассказал, как снимал клип с Каменских . Пресс-служба

Довольно сложным был подвес в синей комнате, в которой мы на специальной лебедке подвешивали камеру, чтобы она могла подниматься, опускаться, кружиться. Мы вынуждены были проводить тестовую съемку, так как система была очень сложной, опасной и непредсказуемой. Ко всему этому, в синей комнате актерам и артисту было тяжело находится еще и из-за замкнутого пространства.

Также интересно, как мы снимали сцену с золотой пылью. Задача была такая: когда сыпется пыль, актер крутится с закрытыми глазами, не дыша, чтобы она не попадала в легкие. Дубли были очень короткими, чтобы и мы могли отснять нужный нам кадр, и актеры могли спокойно подышать.

– Какой образ Насти из клипа любимый лично для тебя?

– Очень классно поработала бьюти-команда. И стилист Андрей Аникеев собрал просто потрясающие луки. Мой любимый образ – тот, где у Насти львы на груди. Я даже называл его основным в клипе.

Самый яркий образ NK, по мнению Колосовского. Пресс-служба NK

NK в клипе A Нuevo предстала в откровенном образе. Пресс-служба NK

– Очевидно, каждый артист работает на площадке по-своему. С Настей это не первая ваша совместная работа, в чем ее сильные стороны на съемочной площадке? В чем кайф совместной работы именно с ней?

– Кайф работы с Настей в том, что она мне доверяет. Мне нравится ее смелость и готовность принимать участие в любых моих экспериментах. Разные бывают проекты, и в них разные трудности, но Настя никогда их не боится. Если мы говорим, что в этот раз мы повесим тебя головой вниз, она никогда не откажет, а скажет “вау, класс, мне нравится”.

Я каждый раз пишу более дерзкий сценарий, но потом все равно его корректирую, смягчаю для понимания аудитории. Но, думаю, что рано или поздно мы придем к еще более смелым экспериментам. Настя готова идти вперед и не зацикливаться на чем-то одном, пробовать что-то новое. Это касается и ее работы, и в целом, сюжетности и результата.

Отметим, что предыдущие совместные работы Насти Каменских и Леонида Колосовского, а именно – клипы на треки Elefante и "Попа, как у Ким" стали рекордсменами на YouTube. Так, Elefante посмотрели более 101 млн пользователей, а "Попа, как у Ким" собрала 68 млн просмотров.

Смотрите клип NK – A Нuevo онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. В кадре она соблазнительно танцевала в белом бикини под песню Chica Bamboni группы Mozgi.