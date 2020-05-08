Украинский рэпер Потап 8 мая отмечает свой день рождения. В этом году артисту исполняется 39 лет. Одной из первых именинника поздравила его жена, певица Настя Каменских.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию Потапа, которую сопроводила нежной подписью.

Потап и Настя Каменских Instagram @kamenskux

"Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно, она не иссякнет потому, что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днем рождения, мой Лешенька", – написала Настя.

Потап и Настя Каменских Instagram @kamenskux

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменился Потап после свадьбы с Настей Каменских.