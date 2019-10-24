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24 октября • обновлено в 09:02
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"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже

1.8т Читать материал на украинском

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в купальнике на пляже.

Пользователи сети обратили внимание на накидку, которая скрывала живот артистки и заподозрили, что она беременна. Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских (NK)

Настя Каменских (NK)

instagram.com/kamenskux

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Настя Каменских в отпуске

Настя Каменских в отпуске

instagram.com/kamenskux

Каменских на пляже

Каменских на пляже

instagram.com/kamenskux

"Точно беременна!", "Секси", "Какая ты умничка. Очень красивая", "Воздушная", "Похоже, кто-то беременный", "Беременна! И одежду носит скрывая живот", - пишут в сети.

"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже
"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже
"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже

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Персона
Настя Каменских (NK)
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