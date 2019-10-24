"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в купальнике на пляже.
Пользователи сети обратили внимание на накидку, которая скрывала живот артистки и заподозрили, что она беременна. Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Настя Каменских (NK)
instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в отпуске
instagram.com/kamenskux
Каменских на пляже
instagram.com/kamenskux
"Точно беременна!", "Секси", "Какая ты умничка. Очень красивая", "Воздушная", "Похоже, кто-то беременный", "Беременна! И одежду носит скрывая живот", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
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