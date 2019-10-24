"Точно беременна!" Каменских сверкнула фигурой на пляже

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в купальнике на пляже.

Пользователи сети обратили внимание на накидку, которая скрывала живот артистки и заподозрили, что она беременна. Фото Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских (NK) instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в отпуске instagram.com/kamenskux

Каменских на пляже instagram.com/kamenskux

"Точно беременна!", "Секси", "Какая ты умничка. Очень красивая", "Воздушная", "Похоже, кто-то беременный", "Беременна! И одежду носит скрывая живот", - пишут в сети.

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