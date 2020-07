Каменских спародировала популярных певиц. Видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками видео, как спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.

Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram. На нем блогер Олег Машуковский спрашивает Каменских, может ли она кого-то спародировать. И артистка начала петь всемирно известные песни (видео смотрите ниже).

"Три песни, как три состояния, которые бывают у каждой девочки 1 – "oops!.. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le", – написала певица.

Поклонникам невероятно понравилось креативное видео, поэтому написали Насти много приятных слов.

"Все прекрасные песни, когда поешь ты", "Очень круто", "Фантастика! Песня Бритни особенно понравилась, даже она так вживую не споет", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @kamenskux

скриншот комментариев Instagram @kamenskux

