Украинская певица Настя Каменских заявила, что свадьба с рэпером Потапом ничего не изменила в их отношениях, а штамп в паспорте не играет для них роли.

Такое признание артистка сделала в интервью изданию Караван.

Настя Каменских и Потап Instagram @kamenskux

Так, по словам Каменских, они решили рассекретить свой роман, чтобы порадовать поклонников:

"Штамп в паспорте для нас с Лешей особо ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали. К тому же свадьба – это отличный повод, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье. Мы счастливы и влюблены!"

Настя Каменских и Потап Instagram @kamenskux

Кроме того, по словам певицы, она старается совмещать карьеру и роль жены:

"Леше очень важно чувствовать заботу, и со мной он ее обрел. Несмотря на мой плотный график, я стараюсь успевать все: и на красную дорожку сходить, и премию получить, и еду приготовить. Готовлю чаще всего что-то из меню правильного питания, чтобы возить с собой в контейнерах, – паровые котлетки, например. Мое фирменное блюдо – итальянская паста – появляется на столе по праздникам или когда приходят гости. Для меня семья всегда на первом месте. Поэтому, несмотря на наш плотный график, мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления".

Настя Каменских и Потап Instagram @kamenskux

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике. Поклонникам артистки очень понравился ролик и они оставили десятки комплиментов артистке.

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