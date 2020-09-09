Каменских раскрыла секрет счастливых отношений с Потапом

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).

Артистка призналась, что они с любимым всегда поддерживают друг друга. Пара долгое время скрывала свой роман, но в один момент они решили поделиться своим счастьем с поклонниками. Об этом шла речь в интервью с Потапом и Позитивом в проекте 2POPODCAST на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Звезда отметила, что хотя и сообщила всем об отношениях, но не любит часто показывать свою личную жизнь. По ее мнению, всему должен быть предел.

Свадьба Потапа и Каменских. TSN.ua

"Мы смотрим в одном направлении, вместе идем, бьемся, как одно сердце, в унисон. Это важно", – отметила певица.

Также Каменских рассказала, что в начале отношений с музыкантом она ставила свои амбиции на первое место, даже пыталась соперничать с ним. Но такие мысли почти сразу исчезли.

"В какой-то момент я поняла, что это глупо, это как плывешь против течения. Только слияние в одну реку дает волшебный суперпоток", – объяснила певица.

Напомним, что Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Это была самая громкая церемония бракосочетания года в Украине. Несколько лет пара скрывала свой роман. Читайте также о том, как развивались отношения Потапа и Насти Каменских, в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских призналась, что не хотела делать свадьбу с Потапом.