Каменских презентовала страстный клип на новую песню и вызвала восторг в сети

Юля Ухина Люди 13:53, 27.11.2020 Обновлено: 13:54, 27.11.2020

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила клип на новую песню Vibe. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале знаменитости. Отметим, что в клипе Каменских предстает в нескольких ярких и соблазнительных образах: в изысканном платье, а также в белье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые я испытываю. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания. Это история невероятной любви. В каждом моменте, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель ушел в них и почувствовал эту силу на полную", – прокомментировала Каменских.

Настя Каменских выпустила клип на песню Vibe
скриншот с видео
Настя Каменских в белье и шубе позировала для нового клипа
скриншот с видео
Настя Каменских
скриншот с видео

Фанаты тепло встретили новую песню и видео певицы, оставив много положительных комментариев под релизом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье.

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