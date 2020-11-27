Каменских презентовала страстный клип на новую песню и вызвала восторг в сети

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила клип на новую песню Vibe. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале знаменитости. Отметим, что в клипе Каменских предстает в нескольких ярких и соблазнительных образах: в изысканном платье, а также в белье (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые я испытываю. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания. Это история невероятной любви. В каждом моменте, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель ушел в них и почувствовал эту силу на полную", – прокомментировала Каменских.

Фанаты тепло встретили новую песню и видео певицы, оставив много положительных комментариев под релизом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье.