Каменских получила награду за трек "A huevo" в "Музыкальной платформе Украины"

Obozrevatel Люди 10:18, 12.12.2020 Обновлено: 10:42, 12.12.2020

Украинская певица Настя Каменских (NK) получила премию в номинации "Песня года 2020" за трек "A huevo" в "Музыкальной платформе Украины".

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с красной дорожки мероприятия. Звезда призналась, что счастлива получить награду за свою композицию.

Настя Каменских на "Музыкальной платформе Украины".
Instagram Насти Каменской

"Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур мексиканской и украинской!" – сообщила в Instagram певица.

На церемонии награждения "Музыкальная платформа Украины" Каменских появилась в необычном образе: звезда позировала перед камерой с афрокудрями. Для такого события артистка выбрала приталенное полупрозрачное платье серебряного цвета с высоким вырезом на ноге.

Пользователи сети засыпали Каменских под публикацией с наградой поздравлениями и отметили, что певица выглядит невероятно красиво.

  • "Настя, какая вы шикарная! Поздравляю!"

  • "Поздравляю! Настя мы тебя тоже любим, ты заслужила ее, своими стараниями и трудолюбием и своим талантом"

  • "Еще чуть-чуть и Греми"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Каменских презентовала страстный клип на новую песню и вызвала восторг в сети. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

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