Каменских получила именную звезду на Аллее славы: кто из артистов поздравил певицу

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Каменских получила именную звезду в Киеве

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она призналась, что такие награды мотивируют создавать новые полезные проекты и идти вперед (фото смотрите ниже).

"Для меня это – символ внимания и любви моих поклонников – всех, кто слушает, поддерживает и верит! Я очень рада, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах", – поделилась Каменских.

Каменских сообщила, что получила именную звезду в Киеве.

Певицу уже успели поздравить популярные украинские звезды, среди которых – муж Насти Алексей Потапенко (Потап), бывшая солистка группы "ВИА Гра" Меседа Багаудинова, участница шоу "Танці з зірками" Аделина Дели и народная артистка Украины Алла Кудлай.

Багаудинова поздравила Каменских.
Алла Кудлай поздравила Каменских.

Каменских получила именную звезду: смотреть другие фото

Настя Каменских получила именную звезду.
Каменских получила именную звезду на "Площади звезд".
Каменских призналась, что такие награды мотивируют идти вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду на Аллее славы получила певица Ирина Билык. Артистку наградили за творческие заслуги перед Украиной, а также значительное влияние на культуру и шоу-бизнес в стране.

УкраинаКиевзвездышоу-бизнесНастя Каменских (NK)