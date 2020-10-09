Каменских получила именную звезду на Аллее славы: кто из артистов поздравил певицу

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она призналась, что такие награды мотивируют создавать новые полезные проекты и идти вперед (фото смотрите ниже).

"Для меня это – символ внимания и любви моих поклонников – всех, кто слушает, поддерживает и верит! Я очень рада, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах", – поделилась Каменских.

Певицу уже успели поздравить популярные украинские звезды, среди которых – муж Насти Алексей Потапенко (Потап), бывшая солистка группы "ВИА Гра" Меседа Багаудинова, участница шоу "Танці з зірками" Аделина Дели и народная артистка Украины Алла Кудлай.

Каменских получила именную звезду: смотреть другие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду на Аллее славы получила певица Ирина Билык. Артистку наградили за творческие заслуги перед Украиной, а также значительное влияние на культуру и шоу-бизнес в стране.