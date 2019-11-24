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24 ноября • обновлено в 09:57
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Каменских покорила поклонников глубоким декольте: пикантное фото

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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-фактор" на СТБ, поразила поклонников откровенным нарядом.

Так, в 11 выпуске программы она появилась в серебряном костюме и черном топе, засветив пышную грудь. Свой образ Каменских дополнила аксессуаром в виде ошейника и черными туфлями. Соответствующие фото были опубликованы в сети.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских и ее подопечные

Настя Каменских и ее подопечные

Фото: instagram/stbua

Настя Каменских и Андрей Данилко

Настя Каменских и Андрей Данилко

Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Оля Полякова

Андрей Данилко, Настя Каменских и Оля Полякова

Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк

Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк

Скриншот с видео

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Соблазнительная Настя Каменских

Соблазнительная Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских в откровенном купальнике

Настя Каменских в откровенном купальнике

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских засветила подтянутую фигуру

Настя Каменских засветила подтянутую фигуру

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Тег
X-Фактор
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