Каменских покорила поклонников глубоким декольте: пикантное фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-фактор" на СТБ, поразила поклонников откровенным нарядом.

Так, в 11 выпуске программы она появилась в серебряном костюме и черном топе, засветив пышную грудь. Свой образ Каменских дополнила аксессуаром в виде ошейника и черными туфлями. Соответствующие фото были опубликованы в сети.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских и ее подопечные Фото: instagram/stbua

Настя Каменских и Андрей Данилко Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Оля Полякова Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк Скриншот с видео

Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк Скриншот с видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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