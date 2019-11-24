Каменских покорила поклонников глубоким декольте: пикантное фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-фактор" на СТБ, поразила поклонников откровенным нарядом.
Так, в 11 выпуске программы она появилась в серебряном костюме и черном топе, засветив пышную грудь. Свой образ Каменских дополнила аксессуаром в виде ошейника и черными туфлями. Соответствующие фото были опубликованы в сети.
Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских и ее подопечные
Фото: instagram/stbua
Настя Каменских и Андрей Данилко
Скриншот с видео
Андрей Данилко, Настя Каменских и Оля Полякова
Скриншот с видео
Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк
Скриншот с видео
Андрей Данилко, Настя Каменских и Игорь Кондратюк
Скриншот с видео
Другие соблазнительные образы Насти Каменских за последнее время
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kamenskux
Соблазнительная Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских в откровенном купальнике
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских засветила подтянутую фигуру
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".
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