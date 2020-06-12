Каменских показала стройную фигуру в купальнике: горячее фото
Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.
"На улице становится жарко", – подписала публикацию Каменских.
Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она "очень сексуальная и горячая".
Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Насти Каменских, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) показал сексуальное фото своей жены Насти Каменских. Так, на нем она позировала в купальнике на пляже.