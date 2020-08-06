Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантными фото в купальнике.

Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она позировала в купальнике с откровенным разрезом на декольте, продемонстрировав пышные формы (фото смотрите ниже).

"Один взгляд говорит гораздо больше, чем тысячи слов", – написала на испанском языке певица.

Каменских показала пышные формы в купальнике Instagram @kamenskux

Поклонники пришли в восторг от нового фото знаменитости и засыпали ее комплиментами.

"Просто нереально красивая", "Ох, волшебная", "Вау", "Шикарная", "Самая женственная фигура", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.