Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Фото
Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантными фото в купальнике.
Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она позировала в купальнике с откровенным разрезом на декольте, продемонстрировав пышные формы (фото смотрите ниже).
"Один взгляд говорит гораздо больше, чем тысячи слов", – написала на испанском языке певица.
Поклонники пришли в восторг от нового фото знаменитости и засыпали ее комплиментами.
"Просто нереально красивая", "Ох, волшебная", "Вау", "Шикарная", "Самая женственная фигура", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.