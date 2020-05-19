Каменских показала соблазнительные фото на карантине

Мария Дидык Люди 17:31, 19.05.2020

Украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новыми соблазнительными фото. На них она позировала сидя на кровати в белой рубашке, демонстрируя стройные ноги.

Снимки Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

"Богиня", "Безумно красивая", "Королева", "Ты очень сексуальная малышка, обожаю тебя, душа моя", "Такая красивая", "Анастасия, ты прекрасна", "Наша любимая кучеряшка", "Любимая девушка, ты хорошеешь день ото дня", - комментируют фото в сети.

instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских презентовала новый романтический клип на песню "Воспоминания", который вызвал бурные эмоции у ее поклонников.

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