Каменских показала пышные формы в бикини. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото в купальнике.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном желтом бикини, продемонстрировав идеальное тело (фото смотрите ниже).

"Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение", – написала в публикации певица.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка артистки. Они засыпали ее комплиментами.

"Вау! Шикарная фигура", "Красавица, умная, талантливая. Молодец, люблю", "Настя, вы тут такая аппетитная женщина", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских получила именную звезду на Аллее славы в Киеве. Она призналась, что такие награды мотивируют создавать новые полезные проекты и идти вперед.