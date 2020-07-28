Украинская певица Настя Каменских (NK) в очередной раз поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 33-летняя знаменитость позировала в откровенном полосатом бикини, продемонстрировав подтянутое тело. Соответствующий снимок Каменских опубликовала на личной странице в Instagram.

"Пристально слежу, чтобы все потренировались утром. А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?" – написала певица.

Каменских показала идеальное тело в откровенном бикини (Instagram Насти Каменских)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

Каменских показала идеальное тело в откровенном бикини. Фото

Каменских показала идеальное тело в откровенном бикини. Фото

Каменских показала идеальное тело в откровенном бикини. Фото

Каменских показала идеальное тело в откровенном бикини. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике.