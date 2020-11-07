Каменских показала фото с вечеринки индейцев в честь юбилея мамы

Украинская певица Настя Каменских (NK), показала, как отпраздновала с мужем Потапом день рождение своей мамы.

В честь 65-летия Лидии Петровной звезда решила устроить вечеринку в индейском стиле: именинница на фото в Instagram позировала с праздничным тортом и в головном уборе из перьев.

В кадре с Каменской и ее мамой также запечатлены Потап и Алла Кудлай.

"Лида, Лида, Боже, Боже. Это было так душевно и так весело", – подписала снимок в Instagram певица.вала

Настя Каменских с Потапом и мамой.

Мама Каменских Лидия Петровна.

Настя Каменских показала вечеринку с 65-летия мамы.

Вечеринка мамы Каменских Лидии Петровной.

Лидия Петровна отпраздновала 65-летие.

Поклонники также поздравили маму Каменских с юбилеем и отметили, что Лидия Петровна выглядит очень хорошо.

"Вы – прекрасная дочь! Бережем родителей", "Все такие красотки", "Мама – красавица. И все фото шикарные", – писали фолловеры в комментариях под фото.

Стоит отметить, что мама Каменских Лидия Петровна известна многим как певица Национального академического народного хора имени Веревки.

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