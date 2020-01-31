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31 января • обновлено в 10:53
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"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини

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Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников соблазнительным фото с отдыха в Мексике.

Так, на нем звезда позировала в откровенном черном бикини, продемонстрировав сочные формы. Свой образ она дополнила солнечными очками и косичками. Соответствующие снимки Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

"Настроение дня: скучаю по лету", – написала певица.

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kamenskux

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"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини

Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры Насти. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини
"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини
"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини
"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини
"Какая секси": Каменских похвасталась сочным телом в бикини

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Насти Каменской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Настя Каменских в откровенном купальнике

Настя Каменских в откровенном купальнике

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kamenskux

Соблазнительная Настя Каменских

Соблазнительная Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских полностью голая

Настя Каменских полностью голая

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских в пикантной фотосессии

Настя Каменских в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Настя Каменских (NK)
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