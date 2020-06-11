Каменских похвасталась отдыхом в Мексике. Видео

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась ярким роликом своего отдыха в Мексике.
Летнее видео она обнародовала в Instagram. На кадрах можно увидеть не только Настю, но и ее мужа Потапа (Алексей Потапенко).
Судя по всему, звезда решила вспомнить прошлогоднюю поездку в Мексику и немного поностальгировать.
"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, – завораживающее и вызывает неподдельный восторг!" – подписала видео Настя.
Dulces memorias ☺️✨ Mexico, te extraño mucho! ⠀ Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! 😘 ⠀ На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео в Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! 😍 ⠀ Обязательно посмотрите! Ссылка в био ⠀ #Mexico #amor #video
В ролике Каменских демонстрирует виллу, на которой отдыхала с Потапом, загорелого мужа, ныряние в океане и, конечно, аппетитную фигуру в бикини.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских опубликовала обольстительное фото, которое поразило ее фанатов.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.