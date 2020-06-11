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11 июня • обновлено в 09:57
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Каменских похвасталась отдыхом в Мексике. Видео

1.8т
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Известная украинская певица Настя Каменских поделилась ярким роликом своего отдыха в Мексике.

Летнее видео она обнародовала в Instagram. На кадрах можно увидеть не только Настю, но и ее мужа Потапа (Алексей Потапенко).

Судя по всему, звезда решила вспомнить прошлогоднюю поездку в Мексику и немного поностальгировать.

"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, – завораживающее и вызывает неподдельный восторг!" – подписала видео Настя.

В ролике Каменских демонстрирует виллу, на которой отдыхала с Потапом, загорелого мужа, ныряние в океане и, конечно, аппетитную фигуру в бикини.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских опубликовала обольстительное фото, которое поразило ее фанатов.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
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