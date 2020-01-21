"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая сейчас отдыхает в Мексике, взбудоражила поклонников горячим снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. Кроме того, на ее теле виднелись капли воды. Соответствующее фото Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.
Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
"Спокойствие, умиротворение и уединение", — написала Каменских.
Настя Каменских в откровенном купальнике
Фото: instagram/kamenskux
Отметим, что фанаты пришли в восторг от новой публикации певицы. Они написали, что она "очень сексуальная" и у нее "отличная фигура".
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских в откровенном купальнике
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kamenskux
Соблазнительная Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.
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