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21 января • обновлено в 11:35
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"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото

1.6т
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая сейчас отдыхает в Мексике, взбудоражила поклонников горячим снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. Кроме того, на ее теле виднелись капли воды. Соответствующее фото Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

"Спокойствие, умиротворение и уединение", — написала Каменских.

Настя Каменских в откровенном купальнике

Настя Каменских в откровенном купальнике

Фото: instagram/kamenskux

Отметим, что фанаты пришли в восторг от новой публикации певицы. Они написали, что она "очень сексуальная" и у нее "отличная фигура".

"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото
"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото
"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото
"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото
"Очень сексуально": Каменских похвасталась мокрым телом в бикини. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских в откровенном купальнике

Настя Каменских в откровенном купальнике

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kamenskux

Соблазнительная Настя Каменских

Соблазнительная Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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GT Nonato
GT Nonato
КАБЫЛА!!!!
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