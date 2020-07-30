Каменских поделилась горячими танцами в купальнике под трек Chica Bamboni. Voiceshowbiz

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она соблазнительно танцевала в белом бикини под песню Chica Bamboni группы Mozgi (видео смотрите ниже).

"Я бываю разной: fashionchica, sunnychica, summerchica, chihuahuachica, но сегодня я chicabamboni. А какая chica ты?" – подписала видео Каменских.

Муж певицы Алексей Потапенко (Потап) оценил ее танцы и распространил ролик себе на страницу в Instagram. Поклонники также пришли в восторг от пикантного видео звезды и засыпали ее комплиментами.

"Шикарная! Увлекаюсь тобой", "Не знаю, чем вы хуже супермодели", "Богиня", "Вау, красавица! Супер", "Шикарное тело", – написали в комментариях.

Каменских поделилась горячими танцами в купальнике под трек Chica Bamboni Скриншот комментариев Instagram @kamenskux

Каменских поделилась горячими танцами в купальнике под трек Chica Bamboni Скриншот комментариев Instagram @kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, как спародировала звезд Шер, Бритни Спирс и Шакиру.