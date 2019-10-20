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20 октября • обновлено в 11:08
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"Что ты со мной сделала?" Каменских открыла интимный секрет о Потапе

1.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала, что ее муж, рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), любит поспать и по своему типу относится к совам.

Но, как призналась артистка, она приучила любимого раньше ложиться спать. Ведь она жаворонок и обожает просыпаться в пять утра. Об этом Каменских рассказала в интервью программе "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Недавно мы зашли в спальню в 8 часов вечера и он говорит: "Что ты со мной сделала? Я был нормальный парень. Теперь я захожу в спальню и для меня это нормально в 8 вечера я уже хочу спать", — поделилась Настя.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Фото из Instagram

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Кроме того Каменских призналась, что они с Потапом почти каждое утро бегают в ботсаду имени Гришко, и люди не стесняются фотографировать их прямо во время пробежки. Но, по словам певицы, их с мужем это не обижает, поскольку им нравится, что они несут спорт в массы.

Настя Каменских, Потап и Андрей Хомицкий

Настя Каменских, Потап и Андрей Хомицкий

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских заявила, что она не беременна, но очень хотела бы сейчас находиться в интересном положении.

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Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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