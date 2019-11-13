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13 ноября • обновлено в 22:47
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Каменских лишила дара речи фанов пышной грудью: пикантные фото

2.8т
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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто радует поклонников пикантными кадрами, взбудоражила сеть новым ярким снимком.

В этот раз звезда позировала в ярком желтом платье с корсетом и очень глубоким декольте, продемонстрировав роскошный бюст. Фото она опубликовала в Instagram.

Наряд контрастировал с загорелой кожей Каменских. Образ дополнила пышная шевелюра и золотые украшения.

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Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой
Настя Каменских показала пышный бюст в откровенном платье

Настя Каменских показала пышный бюст в откровенном платье

instagram/kamenskux

Жгучий образ артистки буквально лишил дара речи многочисленных поклонников. Многие не нашли, что сказать, кроме как выразить восторг ее внешностью. "Богиня", "Красавица", "Красавица, королева", "Пчела моя", – написали в сети.

Каменских лишила дара речи фанов пышной грудью: пикантные фото
Каменских лишила дара речи фанов пышной грудью: пикантные фото
Каменских лишила дара речи фанов пышной грудью: пикантные фото
Каменских в ярком платье с глубоким декольте

Каменских в ярком платье с глубоким декольте

instagram/kamenskux

Другие соблазнительные образы Насти Каменских за последнее время

Каменских в коротких шортах на отдыхе

Каменских в коротких шортах на отдыхе

instagram/kamenskux

Каменских в купальнике

Каменских в купальнике

instagram/kamenskux

Каменских - фото на яхте

Каменских - фото на яхте

instagram/kamenskux

Каменских в белье - фото

Каменских в белье - фото

instagram/kamenskux

Каменских возле бассейна

Каменских возле бассейна

instagram/kamenskux

Каменских - вид сзади

Каменских - вид сзади

instagram/kamenskux

Каменских - пикантное фото

Каменских - пикантное фото

instagram/kamenskux

Каменских в белье

Каменских в белье

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских сумела заинтриговать фанатов многообещающим кадром. Она позировала на фоне логотипа Playboy, пообещав что-то "горячее". Многие сразу же предположили, что скоро увидят пикантную фотосессию с участием певицы для мужского глянца.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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Гоша Злой
Гоша Злой
она наверное доплачивает за публикации этой пурги
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