Каменских лишила дара речи фанов пышной грудью: пикантные фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто радует поклонников пикантными кадрами, взбудоражила сеть новым ярким снимком.

В этот раз звезда позировала в ярком желтом платье с корсетом и очень глубоким декольте, продемонстрировав роскошный бюст. Фото она опубликовала в Instagram.

Наряд контрастировал с загорелой кожей Каменских. Образ дополнила пышная шевелюра и золотые украшения.

Новости Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой

Настя Каменских показала пышный бюст в откровенном платье instagram/kamenskux

Жгучий образ артистки буквально лишил дара речи многочисленных поклонников. Многие не нашли, что сказать, кроме как выразить восторг ее внешностью. "Богиня", "Красавица", "Красавица, королева", "Пчела моя", – написали в сети.

Каменских в ярком платье с глубоким декольте instagram/kamenskux

Другие соблазнительные образы Насти Каменских за последнее время

Каменских в коротких шортах на отдыхе instagram/kamenskux

Каменских в купальнике instagram/kamenskux

Каменских - фото на яхте instagram/kamenskux

Каменских в белье - фото instagram/kamenskux

Каменских возле бассейна instagram/kamenskux

Каменских - вид сзади instagram/kamenskux

Каменских - пикантное фото instagram/kamenskux

Каменских в белье instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских сумела заинтриговать фанатов многообещающим кадром. Она позировала на фоне логотипа Playboy, пообещав что-то "горячее". Многие сразу же предположили, что скоро увидят пикантную фотосессию с участием певицы для мужского глянца.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся