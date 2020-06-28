Каменских и Потап поженились в Лас-Вегасе: всплыли фото тайной свадьбы

Украинская певица Настя Каменских и репер Алексей Потапенко в 2017 году поженились в Лас-Вегасе.

Так, пара, которая в прошлом году устроила роскошную свадьбу под Киевом, дважды сказала друг другу "да", передает ТСН со ссылкой на программу "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Алексей мне сделал предложение и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас на гастроли. Лешка подходит и говорит: "У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил". А я говорю: "А свадебное платье?" На что Алексей ответил: "Слушай, здесь шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!" – рассказала Каменских.

Настя купила себе платье, а Потап пошел к алтарю в шортах, белой футболке и сером пиджаке.

Свадьба в Лас-Вегасе. Источник: Светская жизнь

"У нас был очень классный пастор! Он говорил очень хорошие слова: "Эту розу ты должен пронести через тернистый путь. Будьте в богатстве и еще в богатстве", –вспомнила Каменских.

Свадьба в Лас-Вегасе. Источник: Светская жизнь

Свадьба в Лас-Вегасе. Источник: Светская жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских поделилась ярким роликом своего отдыха в Мексике. На кадрах можно увидеть не только певицу, но и ее мужа Потапа.

Ранее наше издание писало, как изменился Потап после свадьбы с Каменских.