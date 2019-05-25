Каменских и Потап отправились в медовый месяц: появились первые фото и видео

Молодожены Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) отправились в медовый месяц после празднования пышной свадьбы.

Соответствующими фото и видео поп-дива поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

В фанатском аккаунте, посвященном молодоженам, сообщили, что парочка отправилась в романтический отпуск на собственном самолете.

Каменских и Потапенко отправились в медовый месяц Instagram@kamenskux

Уже во время перелета Каменских опубликовала видео из самолета, где они устроили завтрак и мило целовались. В сети пожелали Потапу и Насте отличного медового месяца и счастья.

"Как можно быть такими милыми", "Когда еще Леша был так счастлив? Он просто тает", "Удачного полёта и незабываемого медового месяца", "Потап тает, как мороженое. Пусть так будет вечно", – написали поклонники.

Потапенко и Каменских в самолете Instagram@fan_potap_nastya

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