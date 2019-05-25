Каменских и Потап отправились в медовый месяц: появились первые фото и видео

Молодожены Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) отправились в медовый месяц после празднования пышной свадьбы.
Соответствующими фото и видео поп-дива поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
В фанатском аккаунте, посвященном молодоженам, сообщили, что парочка отправилась в романтический отпуск на собственном самолете.
Каменских и Потапенко отправились в медовый месяц
Instagram@kamenskux
Уже во время перелета Каменских опубликовала видео из самолета, где они устроили завтрак и мило целовались. В сети пожелали Потапу и Насте отличного медового месяца и счастья.
"Как можно быть такими милыми", "Когда еще Леша был так счастлив? Он просто тает", "Удачного полёта и незабываемого медового месяца", "Потап тает, как мороженое. Пусть так будет вечно", – написали поклонники.
Потапенко и Каменских в самолете
Instagram@fan_potap_nastya
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей
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