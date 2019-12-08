Главная Новости
8 декабря • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Каменских и Полякова страстно поцеловались в прямом эфире: горячее фото

1.2т
Читать материал на украинском

Украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона "Х-фактор".

Фотография пикантного момента была опубликовала на странице в Instagram канала "СТБ".

Настя Каменских

Настя Каменских

Инстаграм

Новости
"Бл*ха муха!" Участник "Х-Фактора" заставил Полякову грязно материться

Так, сообщается, что на шоу артистки пришли в платьях одинакового цвета – красного. Из-за этого многие зрители решили, что Каменских и Полякова не смогли договориться между собой из-за конкуренции. Ведь в сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами.

Оля Полякова

Оля Полякова

Инстаграм

Сами певицы объяснили, что такой выбор нарядов означает, что шоу будет страстным. И, чтобы развеять все подозрения о взаимной неприязни, Каменских и Полякова поцеловались.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря на СТБ состоялся второй прямой эфир вокального шоу "Х-Фактор". Самые интересные подробности эфира можно посмотреть здесь.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Х-Фактор Украина
Персоны
Оля Полякова Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги