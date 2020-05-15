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16 мая • обновлено в 03:00
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Каменских довела до слез поклонников трогательным видео

9.8т
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Украинская певица Настя Каменских презентовала новый романтический клип на песню "Воспоминания", который вызвал бурные эмоции у ее поклонников.

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

В кадре Каменских показала трогательные фотографии и видео с Потапом, а также романтические моменты их путешествий. Как сообщается в подписи к клипу, ролик Настя сняла сама во дворе собственного дома.

"Я создала эту невероятно романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых фото и видео в телефоне. Этот мини-фильм я сняла сама во дворе моего дома", – поделилась Каменских.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

"Живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день! Не важно, где вы сейчас и где вы будете – в любом уголке планеты, на отдыхе или дома, в большом мегаполисе или на даче, с друзьями, с любимым человеком – где бы вы не находились, цените и коллекционируйте свои воспоминания", – добавила певица.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Instagram @kamenskux

Поклонники не остались равнодушными, увидев новый клип. В комментариях под видео пользователи делились своими впечатлениями.

"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео
"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео
"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео
"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео
"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео
"Мурашки по коже": Каменских довела до слез поклонников трогательным видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменился Потап после свадьбы с Настей Каменских.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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