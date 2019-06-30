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Каменских беременна? Потап впервые прокомментировал нашумевший вопрос

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Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) впервые прокомментировал беременность своей жены певицы Насти Каменских.

В интервью журналистке Катерине Осадчей, артист не подтвердил, но и не опроверг слухи о пополнении в своей семье.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

instagram.com/realpotap

Осадчая отметила, что все журналисты начинают "вглядываться в фигуру Каменских", чтобы увидеть беременна она или нет.

"Пусть вглядываются, такая работа у вас", - заявил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)Катерина Осадча
Место
Украина
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