Каменских беременна? Потап впервые прокомментировал нашумевший вопрос

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) впервые прокомментировал беременность своей жены певицы Насти Каменских.
В интервью журналистке Катерине Осадчей, артист не подтвердил, но и не опроверг слухи о пополнении в своей семье.
Потап и Настя Каменских
instagram.com/realpotap
Осадчая отметила, что все журналисты начинают "вглядываться в фигуру Каменских", чтобы увидеть беременна она или нет.
"Пусть вглядываются, такая работа у вас", - заявил Потап.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. Незадолго после этого стало известно, что Потап развелся с Горовой.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
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