Каменских беременна? Потап впервые прокомментировал нашумевший вопрос

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) впервые прокомментировал беременность своей жены певицы Насти Каменских.

В интервью журналистке Катерине Осадчей, артист не подтвердил, но и не опроверг слухи о пополнении в своей семье.

Потап и Настя Каменских instagram.com/realpotap

Осадчая отметила, что все журналисты начинают "вглядываться в фигуру Каменских", чтобы увидеть беременна она или нет.

"Пусть вглядываются, такая работа у вас", - заявил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.