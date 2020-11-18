Камалия рассказала, что ее чуть не изнасиловала компания мужчин: стали известны подробности

София Ковнир Люди 09:14, 18.11.2020 Обновлено: 09:46, 18.11.2020

Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия откровенно рассказала, что в подростковом возрасте ее чуть не изнасиловали.

Инцидент произошел в подъезде дома. Об этом артистка заявила в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, однажды Камалия поехала в гости к тете. Девушка зашла в подъезд дома, а за ней следом – компания парней. Затем они стали запихивать ее в лифт.

Камалия рассказала, что в подростковом возрасте ее чуть не изнасиловали
РБК-Украина

В тот момент певицу спасло то, что она умела защищаться.

"Двоих я ударила, а пока остальные были в шоке – стала звонить во все квартиры и кричать. Я такая, я могу за себя постоять", – отметила Камалия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Камалия заразилась и переболела коронавирусом. После выздоровления ей все же пришлось улететь на обследование в Германию.

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