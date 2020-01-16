Какую трагедию пережил Василий Лановой и что там за жуткая тайна

Российский актер театра и кино Василий Лановой, ранее жаловавшийся, что его якобы могут убить, если он приедет в Украину, пережил трагедию в связи со смертью своего сына.

37-летний Сергей Лановой скоропостижно скончался от сердечного приступа в 2013 году. Средства массовой информации полагали, что его смерть окутана тайной.

Лановой-младший окончил Московский государственный университет и некоторое время работал в Министерстве финансов РФ, однако карьера в госслужбе у него не сложилась. Вследствие этого он был вынужден часто менять место работы, и имел проблемы с наркотиками и алкоголем – в прессе время от времени появлялись скандальные публикации, связанные с именем Сергея Ланового.

Впрочем, Лановой боролся с зависимостью и обращался за помощью в реабилитационный центр, где состоялось его знакомство с будущей гражданской супругой Ольгой Коротиной, работавшей психологом в одном из центров. Лановому удалось справиться с проблемами, вместе с Ольгой они жили в квартире в Санкт-Петербурге.

15 октября 2013 года Сергей Лановой умер от острой сердечной недостаточности. На момент смерти он находился один в квартире Коротиной в Санкт-Петербурге. Как утверждали тогда знакомые Сергея, проблемы с сердцем у Ланового могли появиться вследствие употребления в прошлом наркотических веществ.

Василий Лановой и его жена Ирина Купченко в тот же день узнали о смерти Сергея.

По информации МК, в последние годы перед смертью Сергей Лановой общался с адептами одной из сект, при которой функционировала организация "Центр здоровой молодежи".

Согласно данной версии, секта привила сыну Ланового комплекс вины за свое прошлое и внушила постоянный страх о том, что после ухода из организации он якобы обязательно вернется к наркотикам. Видимо, Сергей Лановой, справившись с зависимостью, не выдержал тяжелых переживаний по этому поводу.

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