Какую грудь прячет Билли Айлиш и что за "слив порно с негром" гуляет в сети

Скромная манера одеваться все больше интригует поклонников молодой американской певицы Билли Айлиш, - всем интересно знать, что скрывают ее мешковатые бесформенные наряды.

В связи с этим в сети делают нарезки самых откровенных моментов с ней и даже распространяется порно якобы с девушкой.

Отмечается, что на самом деле Билли много лет профессионально занималась танцами, но бросила их из-за спортивной травмы - с тех пор прошло уже несколько лет, но она до сих пор в хорошей форме.

Более того, певица несколько раз показывалась без толстовок, что дало возможность увидеть, что ее бюст тоже очень даже ничего, как и вся фигура в целом.

Смотрите самые вызывающие фото из Instagram Билли Айлиш

На YouTube есть несколько популярных видео, где склеили вместе самые откровенные, насколько это возможно в отношении Билли, моменты.

Их можно посмотреть онлайн:

Кроме того, некоторые ресурсы наживаются на ажиотаже вокруг певицы, ввиду чего в сети есть разномастные рекламные объявления о "сливе порно с Билли Айлиш".

Порно действительно есть, но на нем явно не Билли, а девушка, отдаленно на нее похожая. Больше всего популярен видеоролик с афроамериканцем (посмотреть его можно, в частности, по этой ссылке).

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