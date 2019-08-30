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"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) взбудоражила сеть серией откровенных фото со своего концерта в России. Так, артистка предстала в образе полицейской.

Фото Корсун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
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"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть

"Полиция, которую мы заслужили", "Что нужно сделать, чтобы меня арестовала именно эта полиция?", "Арестуйте меня", "Идеальная", "Какой секс", - пишут в сети.

"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть
"Какой секс!" MARUV в образе полицейской взбудоражила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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Персона
MARUV
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