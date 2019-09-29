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29 сентября • обновлено в 19:16
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"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым

4.5т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала поклонникам новое фото со своим мужем Владом Топаловым.

Снимок появился на странице певицы в Instagram. Пара предстала в строгих образах и позирует, обнявшись.

Топалов одет в костюм и рубашку с галстуком, Тодоренко выбрала темное кружевное платье.

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"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым

instagram.com/reginatodorenko

"Обожаю вас", "Стильные", "Очень красивая и гармоничная пара", – отметили в комментариях фанаты.

В то же время некоторые пользователи сети раскритиковали супругов. "У Регины ужасный наряд... Может это и модно, но муж у нее одевается более стильно. Ее одевают все время как старушку", "Регина, ну нет в твоих глазах любви", "Какой он старый", "Топалов молодой старичок", – написали подписчики.

"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым
"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотографии Новости России
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