"Какой он старый!" Тодоренко нарвалась на критику сети за фото с Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала поклонникам новое фото со своим мужем Владом Топаловым.

Снимок появился на странице певицы в Instagram. Пара предстала в строгих образах и позирует, обнявшись.

Топалов одет в костюм и рубашку с галстуком, Тодоренко выбрала темное кружевное платье.

instagram.com/reginatodorenko

"Обожаю вас", "Стильные", "Очень красивая и гармоничная пара", – отметили в комментариях фанаты.

В то же время некоторые пользователи сети раскритиковали супругов. "У Регины ужасный наряд... Может это и модно, но муж у нее одевается более стильно. Ее одевают все время как старушку", "Регина, ну нет в твоих глазах любви", "Какой он старый", "Топалов молодой старичок", – написали подписчики.

Влад Топалов и Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.