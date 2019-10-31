Джокер, Медуза Горгона, мертвая невеста: какой образ выбрали звезды на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечают один из самых "страшных" праздников — Хэллоуин. Многие знаменитости традиционно наряжаются в необычные костюмы, отправляются на вечеринки или же просто делают жуткие фотосессии.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие образы воплощали в жизнь украинские и российские звезды на Хэллоуин 2019.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская и звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделились снимками к Хэллоуину, на которых предстали в образах скелета.

Наталья Могилевская Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Екатерина Никитина Фото: instagram/nikitinakatty

Отметим, что не так давно хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма предстал перед поклонниками с похожим гримом на десятом эфире шоу, который прошел под темой "Мистический вечер на Хэллоуин". Также примеряли мистические образы и судьи Екатерина Кухар и Франсиско Гомес.

Влад Яма Фото: instagram/vladyama_official

Франсиско Гомес, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма Фото: instagram/tanci1plus1

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) появилась на "Танцях" в образе Медузы Горгоны. Артистка предстала в сексуальном наряде и в седом парике, украшенном необычной "диадемой" в виде серебряных змей с красными глазами-рубинами.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

В свою очередь российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила выделиться и выбрала неожиданный образ для встречи Хэллоуина. Так, звезда переоделась в костюм персонажа множества комиксов и нового фильма "Джокер".

Российская поп-певица Юлия Савичева предстала в образе мертвой невесты.

Юлия Савичева Фото: instagram/yuliasavicheva

Ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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