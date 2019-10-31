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31 октября • обновлено в 20:00
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Джокер, Медуза Горгона, мертвая невеста: какой образ выбрали звезды на Хэллоуин

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В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечают один из самых "страшных" праздников — Хэллоуин. Многие знаменитости традиционно наряжаются в необычные костюмы, отправляются на вечеринки или же просто делают жуткие фотосессии.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие образы воплощали в жизнь украинские и российские звезды на Хэллоуин 2019.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская и звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделились снимками к Хэллоуину, на которых предстали в образах скелета.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

Фото: instagram/nikitinakatty

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Отметим, что не так давно хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма предстал перед поклонниками с похожим гримом на десятом эфире шоу, который прошел под темой "Мистический вечер на Хэллоуин". Также примеряли мистические образы и судьи Екатерина Кухар и Франсиско Гомес.

Влад Яма

Влад Яма

Фото: instagram/vladyama_official

Франсиско Гомес, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма

Франсиско Гомес, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма

Фото: instagram/tanci1plus1

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) появилась на "Танцях" в образе Медузы Горгоны. Артистка предстала в сексуальном наряде и в седом парике, украшенном необычной "диадемой" в виде серебряных змей с красными глазами-рубинами.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

В свою очередь российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила выделиться и выбрала неожиданный образ для встречи Хэллоуина. Так, звезда переоделась в костюм персонажа множества комиксов и нового фильма "Джокер".

Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину 👹🤡 Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера 👻🤤 Но пока я готовлюсь к своим последним концертам #ПодЗвукиПоцелуев 14 ноября в Москве в клубе Известия Холл, и 20 ноября в клубе А2 в родном Санкт-Петербурге 💋❤ билетов осталось крайне мало, и их можно приобрести по ссылке в шапке профиля 💋🙌🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Российская поп-певица Юлия Савичева предстала в образе мертвой невесты.

Юлия Савичева

Юлия Савичева

Фото: instagram/yuliasavicheva

Ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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Персоны
Екатерина Кухар Влад Яма Наталья Могилевская Ольга Бузова Юлия Савичева MARUV
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