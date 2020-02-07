"Какой мудак": Самбурскую бросили и дали ей грубый совет

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская заявила, что ее бросили и решила отправиться в ночной клуб с целью избавления от стресса.

В своем Instagram-аккаунте актриса призвала всех "брошенок" ее поддержать.

"Меня сегодня бросили. И в ответ на это я решила бросить пару килограмм. Поэтому сегодня я где-нибудь в московском ночном клубе буду танцевать до упаду, потеть и худеть. Поэтому все брошенки – объединяйтесь, и говорите какой он мудак, и как он меня не достоин", - заявила Самбурская.

И нарвалась на грубый комментарий.

"Главное не обо**ись", - написал ей пользователь сети.

"Счастливая тварь, разве так можно", - с юмором отреагировала актриса.

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