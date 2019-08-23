Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

2.3т Читать материал на украинском

Накануне Дня независимости Украины группа Mozgi взбудоражила сеть первым клипом на украинском языке.

Клип под названием 999 опубликован на YouTube лейбла. "Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет...", — написали в описании к видео.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

"Круто как всегда! Продолжайте в томе духе!", "Вы как всегда молодцы и песня крутая", "Просто хит!", — написали в комментариях.

Новости
"Танцуй тетя Атятя": в сети ажиотаж вокруг "убийственного" трека группы MOZGI
"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском
"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

"Про украинские дороги это вы немного преувеличили", — пошутил один из подписчиков в ответ на строчку песни.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Кроме того, участники Mozgi рассказали OBOZREVATEL, какой город в Украине они считают самым любимым. Оказалось, что у Позитива, Потапа, Дяди Вади и DJ Bloodless очень разный взгляд на этот вопрос.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Позитив

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Одесса – потому что я обожаю солнце, а в этом южном городе его много. Люди в Одессе всегда улыбаются, на концертах легки на подъем и всегда с позитивными эмоциями.

Львов для меня является гастрономической столицей Украины. Здесь много интересных и вкусных мест для тех, кто любит готовить и пробовать новое. Прекрасный Днепр - город, который всегда классно принимает и отпускает только с хорошими воспоминаниями.

Потап

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Город Киев – столица, сердце, голова и мозг Украины и место, откуда она кует себя, как государство. Как коренной киевлянин, считаю его наикрасивейшим городом в мире.

Одесса – особенно, в летний период, когда она превращается в туристическую Мекку фана, веселья, танцев, невероятных вечеринок и любви. Львов – исторический центр страны с отпечатками разных культур, всегда интересный, уютный и приятный.

Дядя Вадя

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Запорожье – не только потому что это моя Родина, это центр казачества и прекрасной кухни. Львов – потому что там можно из центра идти в любую сторону и везде будет волшебно! И Киев, который я люблю особенно, но это уже отдельная история.

DJ Bloodless

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Люблю Одессу – за еду и людей, Киев – за Подол, а Львов – за Европу в Украине!

Читайте на OBOZREVATEL о том, как отпразднуют День независимости в городах Украины

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Алексей Завгородний (Позитив)
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
5
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, немножко подождать... Во время майдана тоже говорили, мол, потерпим пару лет, зато потом будем зарабатывать, как в Европе. Ну что, почти сбылось. Значительная часть населения зарабатывает почти как в Европе. Только не на Украине. А в Европе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...