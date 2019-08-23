"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI взбудоражили сеть первым клипом на украинском

Накануне Дня независимости Украины группа Mozgi взбудоражила сеть первым клипом на украинском языке.

Клип под названием 999 опубликован на YouTube лейбла. "Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет...", — написали в описании к видео.

"Круто как всегда! Продолжайте в томе духе!", "Вы как всегда молодцы и песня крутая", "Просто хит!", — написали в комментариях.

"Про украинские дороги это вы немного преувеличили", — пошутил один из подписчиков в ответ на строчку песни.

Кроме того, участники Mozgi рассказали OBOZREVATEL, какой город в Украине они считают самым любимым. Оказалось, что у Позитива, Потапа, Дяди Вади и DJ Bloodless очень разный взгляд на этот вопрос.

Позитив

Одесса – потому что я обожаю солнце, а в этом южном городе его много. Люди в Одессе всегда улыбаются, на концертах легки на подъем и всегда с позитивными эмоциями.

Львов для меня является гастрономической столицей Украины. Здесь много интересных и вкусных мест для тех, кто любит готовить и пробовать новое. Прекрасный Днепр - город, который всегда классно принимает и отпускает только с хорошими воспоминаниями.

Потап

Город Киев – столица, сердце, голова и мозг Украины и место, откуда она кует себя, как государство. Как коренной киевлянин, считаю его наикрасивейшим городом в мире.

Одесса – особенно, в летний период, когда она превращается в туристическую Мекку фана, веселья, танцев, невероятных вечеринок и любви. Львов – исторический центр страны с отпечатками разных культур, всегда интересный, уютный и приятный.

Дядя Вадя

Запорожье – не только потому что это моя Родина, это центр казачества и прекрасной кухни. Львов – потому что там можно из центра идти в любую сторону и везде будет волшебно! И Киев, который я люблю особенно, но это уже отдельная история.

DJ Bloodless

Люблю Одессу – за еду и людей, Киев – за Подол, а Львов – за Европу в Украине!

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