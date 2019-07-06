"Какой еще секс-символ?" Семенович жестко высмеяли в сети за голое фото

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантными фото со всех сторон и посетовала на большие формы.

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На них она в закрытом купальнике позировала в на берегу моря, демонстрируя свою огромную грудь.

"Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон. Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами? Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда. Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер?", - возмутилась Семенович.

Поклонники увидели фотошоп на попе Анны instagram.com/ann_semenovich

Звезда уверенна, что она секс-символ instagram.com/ann_semenovich

Анну призывают худеть instagram.com/ann_semenovich

В ответ артистку забросали негативными комментариями, некоторые даже заметили фотошоп на ягодицах звезды. "Какой еще секс-символ, что за бред?", "А откуда ты узнала секс-символ ты или нет? Сама себя в этот список внесла?", - писали в комментариях.

Также подписчики уличили Анну в злоупотреблении фотошопом, а некоторые даже советовали ей похудеть. "Корсет-купальник ни разу не красит. У тебя лишнее вылезло наружу и это не красиво", "На попе и ниже видны следы фотошопа. Обман. Не верю", "Анна, вы прям пышечка, по-моему, Вы хорошо поправились с того года", "Надо худеть, простите", - отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду назвали "силиконовой феей" из-за чрезмерно большую грудь.

Также 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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