"Какой еще секс-символ?" Семенович жестко высмеяли в сети за голое фото

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантными фото со всех сторон и посетовала на большие формы.
Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На них она в закрытом купальнике позировала в на берегу моря, демонстрируя свою огромную грудь.
"Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон. Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами? Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда. Я никак не могу понять, почему мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер?", - возмутилась Семенович.
Поклонники увидели фотошоп на попе Анны
instagram.com/ann_semenovich
Звезда уверенна, что она секс-символ
instagram.com/ann_semenovich
Анну призывают худеть
instagram.com/ann_semenovich
В ответ артистку забросали негативными комментариями, некоторые даже заметили фотошоп на ягодицах звезды. "Какой еще секс-символ, что за бред?", "А откуда ты узнала секс-символ ты или нет? Сама себя в этот список внесла?", - писали в комментариях.
Также подписчики уличили Анну в злоупотреблении фотошопом, а некоторые даже советовали ей похудеть. "Корсет-купальник ни разу не красит. У тебя лишнее вылезло наружу и это не красиво", "На попе и ниже видны следы фотошопа. Обман. Не верю", "Анна, вы прям пышечка, по-моему, Вы хорошо поправились с того года", "Надо худеть, простите", - отметили в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду назвали "силиконовой феей" из-за чрезмерно большую грудь.
Также 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".
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