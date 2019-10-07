Какие звезды шоу-бизнеса разрушили чужие семьи: топ-5 разлучниц

Многие пары украинского и российского шоубизнеса, которые уже много лет радуют поклонников демонстрируя любовь и счастье, начинали свои отношения с конфликтов и обмана. Так, Валерий Меладзе ушел от своей супруги к Альбине Джанабаевой, а Заворотнюк увела из семьи Сергея Жигунова.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть топ-5 женщин, которые разрушили чужие семьи.
ВЕРА БРЕЖНЕВА
Роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда продюсер еще был женат на Яне Сумм. Брежнева тоже была не одинока. В 2001 она родила дочь Соню от Виталия Войченко, а в 2006-ом вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и родила дочь Сару.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Сам Меладзе неоднократно говорил, что Брежнева не была причиной его развода. Однако позже признался, что скрывал любовное увлечение от супруги.
Брежнева и Меладзе сыграли тайную свадьбу в Форте-дей-Марми.
АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА
Джанабаева и Валерий Меладзе также познакомились в начале нулевых. Если верить слухам, то их роман закрутился очень быстро и уже в 2004 году певица родила первенца, которого назвала Константином. Позже выяснилось, что отцом мальчика является Меладзе.
"Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры", — делилась Ирина, жена Меладзе.
Пара поженилась в 2014-м, в этом же году на свет появился их второй сын Лука.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК
Во время съемок сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк закрутила роман с коллегой Сергеем Жигуновым, который на тот момент был женат на актрисе Вере Новиковой.
Заворотнюк и Жигунов
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
В итоге Жигунов ушел от Новиковой после более чем 20 лет брака к "прекрасной няне", но спустя два года пара рассталась.
Заворотнюк и Жигунов
ОЛЬГА БУЗОВА
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов познакомился с Бузовой, когда был женат на Оксане Пономаренко. Кроме того, на тот момент у Оксаны и Дмитрия уже была дочь Ангелина.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Пара поженилась в июне 2012 года, а в 2016 году супруги расстались и официально оформили развод. Поговаривают, что виной тому стала амбициозность Бузовой и ее нежелание посвятить всю себя семье.
АННА СЕДОКОВА
Украинская певица Анна Седокова недавно была замечена в компании латвийского баскетболиста Яниса Тимма.
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Супруга спортсмена, Сана узнав об измене набросилась с критикой на Седокову.
"Разве эта по**скуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина?" — негодовала женщина.
Янис Тимма
24СМИ
Сана пыталась всеми силами сохранить семью, пока Тимма развлекался с Седоковой.
"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять", — откровенничала она.
#Бросатьэтотожедар Сегодня день сразу пошёл не туда. Утром прислали квитанцию на оплату коммунальных новой квартиры. 35 тыс🤦🏽♀️. Оказалось, просто счета не доходили и это первый счёт за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше. Приехала в салон. Оказалось, что все не так, сегодня нового цвета не будет, минус день из жизни. Смирилась. Уехала. Решила, что раз у меня такой странный день, я должна помочь другим. Почти перевела деньги. Оказались аферисты . Смиряться не стала. Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново. #ПроЛюбовь Девочки часто спрашивают - как встретить идеального парня и чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец ( читай википедию ), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте - не надо. Весь этот бред "я его выстрадаю", "буду ждать, пока он мне напишет", "он, наверное, занят", "у него, наверное, нет времени". Ничего это не работает. Когда идёт, то идёт сразу. Это как всем известное состояние "потока". Милан Кудндера писал: "Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности". И словно Небеса помогают вам, а когда знаки другие, когда все не так, а ты такая вся напряглась и очень стараешься, то шанс на успех этого мероприятия минимален ( но я в тебя верю). Уметь Остановиться и Отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай ❤️ Что думаешь? Не права я?
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось фото, на котором видно, как мужчина, похожий на известного продюсера и композитора Константина Меладзе, веселился в баре с неизвестной блондинкой. Так, на кадрах он улыбался и буквально утыкался носом в грудь девушки.
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